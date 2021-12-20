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Best of Türkçe
Best of 90'lar | Türkçe Rock
Best of 90'lar | Türkçe Rock
11 Parça | 48:21
90'lar dönemine damga vurmuş unutulmaz rock şarkılarını senin için derledik. İşte Şebnem Ferah ve Teoman gibi başarılı müzisyenlerin şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Vazgeçtim Dünyadan
Şebnem Ferah
05:37
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02
Yar Bana Varmadı
Özlem Tekin
04:20
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03
Kardelen
Teoman
03:35
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04
Gemiler
Teoman
04:20
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05
Köprüaltı
Duman
04:52
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06
Sözlerimi Geri Alamam
Bulutsuzluk Özlemi
03:31
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07
Ali Desidero
MFÖ
05:03
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08
Mecburen
MFÖ
03:23
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09
Bu Aşk Fazla Sana
Şebnem Ferah
04:25
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10
Yağmurlar
Şebnem Ferah
05:00
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