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7/24 Dinle Müzik Türleri Best of Türkçe Best of 90'lar | Türkçe Rock
Best of 90'lar | Türkçe Rock

Best of 90'lar | Türkçe Rock

11 Parça | 48:21

90'lar dönemine damga vurmuş unutulmaz rock şarkılarını senin için derledik. İşte Şebnem Ferah ve Teoman gibi başarılı müzisyenlerin şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Vazgeçtim Dünyadan

Şebnem Ferah 05:37
02

Yar Bana Varmadı

Özlem Tekin 04:20
03

Kardelen

Teoman 03:35
04

Gemiler

Teoman 04:20
05

Köprüaltı

Duman 04:52
06

Sözlerimi Geri Alamam

Bulutsuzluk Özlemi 03:31
07

Ali Desidero

MFÖ 05:03
08

Mecburen

MFÖ 03:23
09

Bu Aşk Fazla Sana

Şebnem Ferah 04:25
10

Yağmurlar

Şebnem Ferah 05:00

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