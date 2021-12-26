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Best Of 90'ler | Türk Halk Müziği
Best Of 90'ler | Türk Halk Müziği
15 Parça | 01:00:41
90'lı yılların en sevilen türkülerini senin için derledik. İşte 90'lı yıllara ait türküleri dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Türkülerle Gömün Beni
Güler Duman
03:04
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02
Ormancı
Kubat
05:16
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03
Halkalı Şeker
Eskişehir Türküleri
03:19
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04
Turnalar
Yavuz Bingöl
04:02
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05
Eklemedir Koca Konak
Zara
04:10
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06
Bağa Girdim
Nuray Hafiftaş
04:13
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07
Değmen Benim Gamlı Yaşlı Gönlüme
Zara
03:45
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08
İki Keklik
Kubat
04:23
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09
İki Keklik
Sümer Ezgü
04:01
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10
İki Keklik
Balıkesir Türküleri
04:23
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