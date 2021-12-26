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7/24 Dinle Müzik Türleri Best of Türkçe Best Of 90'ler | Türk Halk Müziği
Best Of 90'ler | Türk Halk Müziği

Best Of 90'ler | Türk Halk Müziği

15 Parça | 01:00:41

90'lı yılların en sevilen türkülerini senin için derledik. İşte 90'lı yıllara ait türküleri dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Türkülerle Gömün Beni

Güler Duman 03:04
02

Ormancı

Kubat 05:16
03

Halkalı Şeker

Eskişehir Türküleri 03:19
04

Turnalar

Yavuz Bingöl 04:02
05

Eklemedir Koca Konak

Zara 04:10
06

Bağa Girdim

Nuray Hafiftaş 04:13
07

Değmen Benim Gamlı Yaşlı Gönlüme

Zara 03:45
08

İki Keklik

Kubat 04:23
09

İki Keklik

Sümer Ezgü 04:01
10

İki Keklik

Balıkesir Türküleri 04:23

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