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7/24 Dinle Müzik Türleri Best of Yabancı Best of 80'ler | Yabancı Rock
Best of 80'ler | Yabancı Rock

Best of 80'ler | Yabancı Rock

10 Parça | 42:56

80'lerin en iyi yabancı rock şarkılarını senin için derledik. İşte o Bon Jovi ve Metallica gibi efsaneleşmiş isimlerin unutulmaz şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Call Me

Blondie 03:30
02

Start Me Up

The Rolling Stones 03:28
03

It Must Have Been Love

Roxette 04:16
04

Listen To Your Heart

Roxette 05:16
05

Back In Black Music

AC/DC 04:14
06

Livin' On A Prayer

Bon Jovi 04:10
07

You Give Love A Bad Name

Bon Jovi 03:45
08

I Love Rock 'n' Roll

Joan Jett 02:55
09

One

Metallica 07:06
10

Rock You Like A Hurricane

Scorpions 04:16

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