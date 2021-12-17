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Best of Yabancı
Best of 90'lar | Yabancı Rock
Best of 90'lar | Yabancı Rock
7 Parça | 29:56
90'ların unutulmayan yabancı rock şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte The Cranberries ve Nirvana gibi efsane grupların şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Hellraiser
Ozzy Osbourne
04:53
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02
Losing My Religion
R.e.m
04:31
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03
Zombie
The Cranberries
05:42
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04
Wonderwall
Oasis
03:54
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05
Personal Jesus
Depeche Mode
03:46
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06
Smells Like Teen Spirit
Nirvana
04:38
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07
Dumb
Nirvana
02:32
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