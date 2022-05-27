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7/24 Dinle Müzik Türleri Blues

Blues Çalma Listeleri

B.B. King
Bill Withers
The Rolling Stones
Eric Clapton
Nina Simone
Blues Efsaneleri

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