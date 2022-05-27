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7/24 Dinle Müzik Türleri Blues B.B. King
B.B. King

B.B. King

Blues

10 Parça | 50:37
Amerikan blues gitaristi ve bestecisi B.B.King'in şarkılarını bu çalma listesinden dinleyebilirsin. İşte efsaneleşmiş isim B.B King'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Why I Sing The Blues

B.B. King 08:37
02

To Know You Is To Love

B.B. King 03:53
03

Please Love Me

B.B. King 02:47
04

Lucille

B.B. King 10:16
05

Blues Boys Tune

B.B. King 03:29
06

Chains And Things

B.B. King 04:53
07

The Thrill Is Gone

B.B. King 03:47
08

How Blue Can You Get?

B.B. King 05:12
09

Guess Who

B.B. King 04:07
10

Better Not Look Down

B.B. King 03:36
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