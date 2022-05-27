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Müzik Türleri
Blues
B.B. King
B.B. King
Blues
10 Parça | 50:37
Amerikan blues gitaristi ve bestecisi B.B.King'in şarkılarını bu çalma listesinden dinleyebilirsin. İşte efsaneleşmiş isim B.B King'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Why I Sing The Blues
B.B. King
08:37
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02
To Know You Is To Love
B.B. King
03:53
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03
Please Love Me
B.B. King
02:47
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04
Lucille
B.B. King
10:16
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05
Blues Boys Tune
B.B. King
03:29
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06
Chains And Things
B.B. King
04:53
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07
The Thrill Is Gone
B.B. King
03:47
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08
How Blue Can You Get?
B.B. King
05:12
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09
Guess Who
B.B. King
04:07
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10
Better Not Look Down
B.B. King
03:36
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