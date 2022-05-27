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Blues
Bill Withers
Bill Withers
Blues
10 Parça | 36:44
"Ain't No Sunshine" şarkısıyla gönülleri mest etmiş unutulmaz isim Bill Withers'in En sevilen blues şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Bill Withers'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Just The Two of Us
Bill Withers
03:57
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02
Use Me
Bill Withers
03:49
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03
Soul Shadows
Bill Withers
03:37
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04
Lovely Day
Bill Withers
04:15
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05
Lean On Me
Bill Withers
04:20
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06
Kissing My Love
Bill Withers
03:51
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07
Hello Like Before
Bill Withers
05:25
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08
Harlem/ Cold Baloney
Bill Withers
03:22
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09
Grandma's Hands
Bill Withers
02:02
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10
Ain't No Sunshine
Bill Withers
02:06
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