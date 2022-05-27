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Bill Withers

Bill Withers

Blues

10 Parça | 36:44
"Ain't No Sunshine" şarkısıyla gönülleri mest etmiş unutulmaz isim Bill Withers'in En sevilen blues şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Bill Withers'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Just The Two of Us

Bill Withers 03:57
02

Use Me

Bill Withers 03:49
03

Soul Shadows

Bill Withers 03:37
04

Lovely Day

Bill Withers 04:15
05

Lean On Me

Bill Withers 04:20
06

Kissing My Love

Bill Withers 03:51
07

Hello Like Before

Bill Withers 05:25
08

Harlem/ Cold Baloney

Bill Withers 03:22
09

Grandma's Hands

Bill Withers 02:02
10

Ain't No Sunshine

Bill Withers 02:06
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