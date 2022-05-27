×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Müzik Türleri Blues Blues Efsaneleri
Blues Efsaneleri

Blues Efsaneleri

Blues

8 Parça | 26:49
Blues müziğin unutulmaz şarkılarını senin için derledik. İşte Mannish Boy, Feeling Good ve Hit The Road Jack gibi blues şarkıların yer aldığı çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hit The Road Jack

Ray Charles 01:58
02

I Ain't Drunk

Albert Collins 04:07
03

One Bourbon, One Scotch, One Beer

Jhon Lee Hooker 03:19
04

My Babe

Little Walter 02:42
05

Mannish Boy

Muddy Waters 05:29
06

Feeling Good

Nina Simone 02:53
07

The Thrill Is Gone

B.B. King 03:47
08

I'd Rather Go Blind

Etta James 02:34
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

B.B. King
Bill Withers
The Rolling Stones
Eric Clapton
Nina Simone
;

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı