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Blues
Blues Efsaneleri
Blues Efsaneleri
Blues
8 Parça | 26:49
Blues müziğin unutulmaz şarkılarını senin için derledik. İşte Mannish Boy, Feeling Good ve Hit The Road Jack gibi blues şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Hit The Road Jack
Ray Charles
01:58
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02
I Ain't Drunk
Albert Collins
04:07
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03
One Bourbon, One Scotch, One Beer
Jhon Lee Hooker
03:19
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04
My Babe
Little Walter
02:42
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05
Mannish Boy
Muddy Waters
05:29
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06
Feeling Good
Nina Simone
02:53
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07
The Thrill Is Gone
B.B. King
03:47
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08
I'd Rather Go Blind
Etta James
02:34
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