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7/24 Dinle Müzik Türleri Blues Eric Clapton
Eric Clapton

Eric Clapton

Blues

7 Parça | 33:17
Blues müziğin önemli müzisyenlerinden biri olan Eric Clapton'ın şarkılarını senin için derledik. İşte Layla ve Wonderful Tonight gibi unutulmaz şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Wonderful Tonight

Eric Clapton 03:37
02

Layla

Eric Clapton 04:29
03

Change The World

Eric Clapton 03:56
04

My Father's Eyes

Eric Clapton 04:36
05

Tears In Heaven

Eric Clapton 04:33
06

Autumn Leaves

Eric Clapton 05:42
07

Old Love

Eric Clapton 06:24
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