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Blues
Eric Clapton
Eric Clapton
Blues
7 Parça | 33:17
Blues müziğin önemli müzisyenlerinden biri olan Eric Clapton'ın şarkılarını senin için derledik. İşte Layla ve Wonderful Tonight gibi unutulmaz şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Wonderful Tonight
Eric Clapton
03:37
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02
Layla
Eric Clapton
04:29
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03
Change The World
Eric Clapton
03:56
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04
My Father's Eyes
Eric Clapton
04:36
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05
Tears In Heaven
Eric Clapton
04:33
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06
Autumn Leaves
Eric Clapton
05:42
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07
Old Love
Eric Clapton
06:24
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