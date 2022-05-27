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Blues
Nina Simone
Nina Simone
Blues
10 Parça | 37:31
Feeling Good şarkısıyla herkesi kendine hayran bırakmış Nina Simone'ın şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Nina Simone'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Aint Got No I Got Life
Nina Simone
04:00
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02
Wild Is The Wine
Nina Simone
06:57
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03
Take Care Of Business
Nina Simone
02:03
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04
Sinnerman
Nina Simone
05:29
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05
Ne Me Quitte Pas
Nina Simone
03:35
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06
My Baby Just Cares For Me
Nina Simone
03:39
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07
I Put A Spell On You
Nina Simone
02:38
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08
Here Comes The Sun
Nina Simone
03:35
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09
Don't Let Me Be Misunderstood
Nina Simone
02:42
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10
Feeling Good
Nina Simone
02:53
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