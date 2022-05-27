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Nina Simone

Nina Simone

Blues

10 Parça | 37:31
Feeling Good şarkısıyla herkesi kendine hayran bırakmış Nina Simone'ın şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Nina Simone'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Aint Got No I Got Life

Nina Simone 04:00
02

Wild Is The Wine

Nina Simone 06:57
03

Take Care Of Business

Nina Simone 02:03
04

Sinnerman

Nina Simone 05:29
05

Ne Me Quitte Pas

Nina Simone 03:35
06

My Baby Just Cares For Me

Nina Simone 03:39
07

I Put A Spell On You

Nina Simone 02:38
08

Here Comes The Sun

Nina Simone 03:35
09

Don't Let Me Be Misunderstood

Nina Simone 02:42
10

Feeling Good

Nina Simone 02:53
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