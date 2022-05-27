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The Rolling Stones

The Rolling Stones

Blues

9 Parça | 38:36
60'ların unutulmaz gruplarından biri olan The Rollig Stones'un şarkılarını dilediğin her vakitte bu çalma listesinden dinleyebilirsin. İşte The Rolling Stones'un unutulmaz şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sympathy For The Devil

The Rolling Stones 06:22
02

She's A Rainbow

The Rolling Stones 04:12
03

Ride Em On Down

The Rolling Stones 03:17
04

Paint It Black

The Rolling Stones 03:46
05

Miss You

The Rolling Stones 03:32
06

Saticfaction

The Rolling Stones 03:54
07

Gimme Shelter

The Rolling Stones 04:30
08

Angie

The Rolling Stones 04:32
09

Anybody Seen My Baby

The Rolling Stones 04:31
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