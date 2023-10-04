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Caz
Billie Holiday
Billie Holiday
Caz
11 Parça | 36:11
Hüzünlü hayat hikayesiyle ve benzersiz sesiyle hafızamıza kazınan ünlü caz müzisyeni Billie Holiday'in eşsiz şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin!
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01
Blue Moon
Billie Holiday
03:25
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02
My Man
Billie Holiday
03:05
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03
All of Me
Billie Holiday
03:01
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04
Mean to Me
Billie Holiday
03:08
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05
The Very Thought of You
Billie Holiday
02:46
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06
It Had to Be You
Billie Holiday
04:05
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07
I'm a Fool to Want You
Billie Holiday
03:26
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08
Crazy He Calls Me
Billie Holiday
03:05
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09
Gloomy Sunday
Billie Holiday
03:10
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10
Lover Man
Billie Holiday
03:29
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