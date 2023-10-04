×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Müzik Türleri Caz Billie Holiday
Billie Holiday

Billie Holiday

Caz

11 Parça | 36:11
Hüzünlü hayat hikayesiyle ve benzersiz sesiyle hafızamıza kazınan ünlü caz müzisyeni Billie Holiday'in eşsiz şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin!
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Blue Moon

Billie Holiday 03:25
02

My Man

Billie Holiday 03:05
03

All of Me

Billie Holiday 03:01
04

Mean to Me

Billie Holiday 03:08
05

The Very Thought of You

Billie Holiday 02:46
06

It Had to Be You

Billie Holiday 04:05
07

I'm a Fool to Want You

Billie Holiday 03:26
08

Crazy He Calls Me

Billie Holiday 03:05
09

Gloomy Sunday

Billie Holiday 03:10
10

Lover Man

Billie Holiday 03:29
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Bülent Ortaçgil
Jehan Barbur
Elif Çağlar
Önder Focan
Lois Armstrong
Ella Fitzgerald
Dizzy Gillespie
Charlie Parker
Kerem Görsev
Popüler Caz Şarkıları
Caz Efsaneleri
Birsen Tezer
Caro Emerald
Sade
Hindi Zahra
Karsu Dönmez
Marcus Miller
Nubya Garcia

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı