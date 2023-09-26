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Caz
Birsen Tezer
Birsen Tezer
Caz
8 Parça | 34:58
Huzur dolu sesiyle dinleyenleri mest eden ünlü caz müzisyeni Birsen Tezer'in şarkılarını senin için derledik!
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01
Bilsen
Birsen Tezer
04:24
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02
Delikanlı | Maraşlı
Birsen Tezer
05:07
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03
Beni Hatırladın mı Ft. Cem Adrian
Birsen Tezer
04:02
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04
Boşver
Birsen Tezer
04:13
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05
Çığlık Çığlığa
Birsen Tezer
04:20
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06
Ne Tuhaf
Birsen Tezer
04:22
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07
Di Gel Yanıma
Birsen Tezer
05:00
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08
Balıkesir
Birsen Tezer
03:30
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