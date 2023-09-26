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Birsen Tezer

Birsen Tezer

Caz

8 Parça | 34:58
Huzur dolu sesiyle dinleyenleri mest eden ünlü caz müzisyeni Birsen Tezer'in şarkılarını senin için derledik!
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bilsen

Birsen Tezer 04:24
02

Delikanlı | Maraşlı

Birsen Tezer 05:07
03

Beni Hatırladın mı Ft. Cem Adrian

Birsen Tezer 04:02
04

Boşver

Birsen Tezer 04:13
05

Çığlık Çığlığa

Birsen Tezer 04:20
06

Ne Tuhaf

Birsen Tezer 04:22
07

Di Gel Yanıma

Birsen Tezer 05:00
08

Balıkesir

Birsen Tezer 03:30
... KAPAT
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