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Caz
Caro Emerald
Caro Emerald
Caz
7 Parça | 24:21
Hollandalı pop ve caz müzisyeni Caro Emerald'ın en popüler şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin!
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01
A Night Like This
Caro Emerald
04:20
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02
That Man
Caro Emerald
03:50
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03
Tangled Up
Caro Emerald
03:23
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04
Back It Up
Caro Emerald
03:31
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05
I Belong to You
Caro Emerald
03:31
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06
The Bullet
Caro Emerald
02:30
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07
Liquid Lunch
Caro Emerald
03:16
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