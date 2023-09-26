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7/24 Dinle Müzik Türleri Caz Caro Emerald
Caro Emerald

Caro Emerald

Caz

7 Parça | 24:21
Hollandalı pop ve caz müzisyeni Caro Emerald'ın en popüler şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin!
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

A Night Like This

Caro Emerald 04:20
02

That Man

Caro Emerald 03:50
03

Tangled Up

Caro Emerald 03:23
04

Back It Up

Caro Emerald 03:31
05

I Belong to You

Caro Emerald 03:31
06

The Bullet

Caro Emerald 02:30
07

Liquid Lunch

Caro Emerald 03:16
... KAPAT
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