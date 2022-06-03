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10 Parça | 57:45
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01
Donna Lee
Charlie Parker
02:32
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02
Be-Bop
Dizzy Gillespie
04:16
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03
Sleigh Ride
Ella Fitzgerald
02:58
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04
A Kiss To Build A Dream On
Louis Armstrong
03:03
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05
Speak No Evil
Wayne Shorter
08:20
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06
Blue Train
John Coltrane
10:43
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07
Kind Of Blue
Miles Davis,John Coltrane
05:38
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08
Chega de Saudade (No More Blues)
Gary Burton
04:41
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09
Maiden Voyage
Herbie Hancock
07:57
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10
These Foolish Things
Ella Fitzgerald
07:37
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