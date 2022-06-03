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Caz Efsaneleri

Caz Efsaneleri

Caz

10 Parça | 57:45
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Donna Lee

Charlie Parker 02:32
02

Be-Bop

Dizzy Gillespie 04:16
03

Sleigh Ride

Ella Fitzgerald 02:58
04

A Kiss To Build A Dream On

Louis Armstrong 03:03
05

Speak No Evil

Wayne Shorter 08:20
06

Blue Train

John Coltrane 10:43
07

Kind Of Blue

Miles Davis,John Coltrane 05:38
08

Chega de Saudade (No More Blues)

Gary Burton 04:41
09

Maiden Voyage

Herbie Hancock 07:57
10

These Foolish Things

Ella Fitzgerald 07:37
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