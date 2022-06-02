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7/24 Dinle Müzik Türleri Caz Charlie Parker
Charlie Parker

Charlie Parker

Caz

10 Parça | 38:25
Amerikalı caz sanatçısı ve saksafon yorumcusu Charlie Parker'ın şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Charlie Parker'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Summertime

Charlie Parker 02:51
02

Salt Peanuts

Dizzy Gillespie,Charlie Parker 03:13
03

A Night In Tunisia

Charlie Parker,Dizzy Gillespie 07:08
04

Dizzy Atmosphere

Dizzy Gillespie,Charlie Parker 02:49
05

The Bird

Charlie Parker 04:46
06

I've Got Rhythm

Charlie Parker 05:54
07

Donna Lee

Charlie Parker 02:32
08

April in Paris

Charlie Parker 03:09
09

Scrapple From the Apple

Charlie Parker 03:03
10

Confirmation

Charlie Parker 03:00
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