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Caz
Charlie Parker
Charlie Parker
Caz
10 Parça | 38:25
Amerikalı caz sanatçısı ve saksafon yorumcusu Charlie Parker'ın şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Charlie Parker'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Summertime
Charlie Parker
02:51
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02
Salt Peanuts
Dizzy Gillespie,Charlie Parker
03:13
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03
A Night In Tunisia
Charlie Parker,Dizzy Gillespie
07:08
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04
Dizzy Atmosphere
Dizzy Gillespie,Charlie Parker
02:49
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05
The Bird
Charlie Parker
04:46
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06
I've Got Rhythm
Charlie Parker
05:54
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07
Donna Lee
Charlie Parker
02:32
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08
April in Paris
Charlie Parker
03:09
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09
Scrapple From the Apple
Charlie Parker
03:03
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10
Confirmation
Charlie Parker
03:00
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