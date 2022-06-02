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Dizzy Gillespie

Dizzy Gillespie

Caz

10 Parça | 01:12:15
Ünlü caz trompetçisi, vokalisti ve bestecisi Dizzy Gillespie'nin şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Dizzy Gillespie'nin şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Salt Peanuts

Dizzy Gillespie,Charlie Parker 03:13
02

All the Things You Are

Dizzy Gillespie 02:52
03

On The Sunny Side Of The Street

Dizzy Gillespie 05:40
04

Bang Bang

Dizzy Gillespie 03:03
05

A Night In Tunisia

Charlie Parker,Dizzy Gillespie 07:08
06

Be-Bop

Dizzy Gillespie 04:16
07

Quintet Jazz 625

Dizzy Gillespie 35:27
08

Dizzy Atmosphere

Dizzy Gillespie,Charlie Parker 02:49
09

Con Alma

Dizzy Gillespie 05:04
10

Groovin' High

Dizzy Gillespie 02:43
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