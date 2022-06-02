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Caz
Dizzy Gillespie
Dizzy Gillespie
Caz
10 Parça | 01:12:15
Ünlü caz trompetçisi, vokalisti ve bestecisi Dizzy Gillespie'nin şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Dizzy Gillespie'nin şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Salt Peanuts
Dizzy Gillespie,Charlie Parker
03:13
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02
All the Things You Are
Dizzy Gillespie
02:52
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03
On The Sunny Side Of The Street
Dizzy Gillespie
05:40
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
D.Işıksaçan
Besteci:
Güven Baran
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04
Bang Bang
Dizzy Gillespie
03:03
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05
A Night In Tunisia
Charlie Parker,Dizzy Gillespie
07:08
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06
Be-Bop
Dizzy Gillespie
04:16
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07
Quintet Jazz 625
Dizzy Gillespie
35:27
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08
Dizzy Atmosphere
Dizzy Gillespie,Charlie Parker
02:49
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09
Con Alma
Dizzy Gillespie
05:04
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10
Groovin' High
Dizzy Gillespie
02:43
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