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7/24 Dinle Müzik Türleri Caz Elif Çağlar
Elif Çağlar

Elif Çağlar

6 Parça | 32:10

Caz müziğin sevilen ismi Elif Çağlar'ın şarkılarını senin için derledik. İşte Elif Çağlar'ın şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Teselli

Elif Çağlar 05:53
02

Circus Love

Elif Çağlar 04:04
03

A Sad Melody

Elif Çağlar 04:52
04

Sen Ne Sanmıştın

Elif Çağlar 05:20
05

A Misfit

Elif Çağlar 05:50
06

You Are Safe

Elif Çağlar 06:11

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