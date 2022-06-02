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Ella Fitzgerald

Ella Fitzgerald

Caz

10 Parça | 38:30
Ella Fitzgerald'ın çok sevilen şarkılarını senin için derledik. İşte Ella Fitzgerald'ın Blue Skies ve These Foolish Things şarkılarının da yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

These Foolish Things

Ella Fitzgerald 07:37
02

Someone to Watch Over Me

Ella Fitzgerald 04:30
03

Let's Do It (Let's Fall In Love)

Ella Fitzgerald 03:33
04

It's Only a Paper Moon

Ella Fitzgerald 02:40
05

It Don't Mean a Thing

Ella Fitzgerald 04:15
06

How High The Moon?

Ella Fitzgerald 03:15
07

Sleigh Ride

Ella Fitzgerald 02:58
08

Every Time We Say Goodbye

Ella Fitzgerald 03:34
09

Blue Skies

Ella Fitzgerald 03:46
10

A-Tisket, A-Tasket

Ella Fitzgerald 02:22
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