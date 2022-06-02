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Caz
Ella Fitzgerald
Ella Fitzgerald
Caz
10 Parça | 38:30
Ella Fitzgerald'ın çok sevilen şarkılarını senin için derledik. İşte Ella Fitzgerald'ın Blue Skies ve These Foolish Things şarkılarının da yer aldığı çalma listesi...
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01
These Foolish Things
Ella Fitzgerald
07:37
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02
Someone to Watch Over Me
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04:30
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03
Let's Do It (Let's Fall In Love)
Ella Fitzgerald
03:33
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04
It's Only a Paper Moon
Ella Fitzgerald
02:40
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05
It Don't Mean a Thing
Ella Fitzgerald
04:15
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06
How High The Moon?
Ella Fitzgerald
03:15
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07
Sleigh Ride
Ella Fitzgerald
02:58
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08
Every Time We Say Goodbye
Ella Fitzgerald
03:34
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09
Blue Skies
Ella Fitzgerald
03:46
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10
A-Tisket, A-Tasket
Ella Fitzgerald
02:22
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