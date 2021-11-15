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Jehan Barbur

Jehan Barbur

6 Parça | 25:44

Son zamanlarda sesiyle ve şarkılarıyla herkesi kendine hayran bırakan Jehan Barbur'un şarkılarını senin için derledik. İşte Jehan Barbur'un şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kusura Bakmasınlar

Jehan Barbur 04:06
02

Aşk Bitti

Jehan Barbur 03:31
03

Güzel Adam

Jehan Barbur 05:15
04

Bağımız Var

Jehan Barbur 05:09
05

Bir Ay Doğar

Jehan Barbur 04:32
06

Gidersen

Jehan Barbur 03:11

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