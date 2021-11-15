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Caz
Jehan Barbur
Jehan Barbur
6 Parça | 25:44
Son zamanlarda sesiyle ve şarkılarıyla herkesi kendine hayran bırakan Jehan Barbur'un şarkılarını senin için derledik. İşte Jehan Barbur'un şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Kusura Bakmasınlar
Jehan Barbur
04:06
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02
Aşk Bitti
Jehan Barbur
03:31
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03
Güzel Adam
Jehan Barbur
05:15
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04
Bağımız Var
Jehan Barbur
05:09
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05
Bir Ay Doğar
Jehan Barbur
04:32
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06
Gidersen
Jehan Barbur
03:11
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