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Karsu Dönmez

Karsu Dönmez

Caz

9 Parça | 27:40
Hollandalı Türk şarkıcı ve piyanist Karsu'nun en popüler şarkıları bu çalma listesinde! İşte Jest Oldu ve Hollywood Seven gibi sevilen şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sonunda

Karsu Dönmez 02:39
02

Bırak Beni Böyle

Karsu Dönmez 03:24
03

Reloading Me

Karsu Dönmez 02:50
04

Seni Düşünmek Güzel Şey

Karsu Dönmez 03:21
05

İtiraf

Karsu Dönmez 02:26
06

Vuslat

Karsu Dönmez 02:32
07

Jest Oldu

Karsu Dönmez 03:33
08

Hollywood Seven

Karsu Dönmez 03:48
09

Until I Do

Karsu Dönmez 03:07
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