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Caz
Karsu Dönmez
Karsu Dönmez
Caz
9 Parça | 27:40
Hollandalı Türk şarkıcı ve piyanist Karsu'nun en popüler şarkıları bu çalma listesinde! İşte Jest Oldu ve Hollywood Seven gibi sevilen şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
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Karsu Dönmez
02:39
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02
Bırak Beni Böyle
Karsu Dönmez
03:24
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03
Reloading Me
Karsu Dönmez
02:50
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04
Seni Düşünmek Güzel Şey
Karsu Dönmez
03:21
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05
İtiraf
Karsu Dönmez
02:26
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06
Vuslat
Karsu Dönmez
02:32
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07
Jest Oldu
Karsu Dönmez
03:33
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08
Hollywood Seven
Karsu Dönmez
03:48
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09
Until I Do
Karsu Dönmez
03:07
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