Karsu Dönmez

Caz 9 Parça | 27:40 9 Parça | 27:40

Hollandalı Türk şarkıcı ve piyanist Karsu'nun en popüler şarkıları bu çalma listesinde! İşte Jest Oldu ve Hollywood Seven gibi sevilen şarkılarının yer aldığı çalma listesi...