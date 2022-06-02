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Müzik Türleri
Caz
Kerem Görsev
Kerem Görsev
Caz
10 Parça | 58:45
Türkiye'nin önde gelen caz piyanistlerinden biri olan Kerem Görsev'in şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Kerem Görsev'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Lady Misty
Kerem Görsev
05:25
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02
To George Shearing
Kerem Görsev
05:04
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03
Fly Me to the Moon
Kerem Görsev,Fatih Erkoç
03:33
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04
Spring Water
Kerem Görsev
05:06
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05
Warm Autumn
Kerem Görsev
08:33
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06
Therapy
Kerem Görsev
07:29
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07
Faith
Kerem Görsev
05:59
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08
Tiramisu
Kerem Görsev
05:43
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09
To Bill Evans
Kerem Görsev
06:26
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10
Gloves
Kerem Görsev
05:27
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