Kerem Görsev

Caz 10 Parça | 58:45 10 Parça | 58:45

Türkiye'nin önde gelen caz piyanistlerinden biri olan Kerem Görsev'in şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Kerem Görsev'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...