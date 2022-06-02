×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Müzik Türleri Caz Kerem Görsev
Kerem Görsev

Kerem Görsev

Caz

10 Parça | 58:45
Türkiye'nin önde gelen caz piyanistlerinden biri olan Kerem Görsev'in şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Kerem Görsev'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Lady Misty

Kerem Görsev 05:25
02

To George Shearing

Kerem Görsev 05:04
03

Fly Me to the Moon

Kerem Görsev,Fatih Erkoç 03:33
04

Spring Water

Kerem Görsev 05:06
05

Warm Autumn

Kerem Görsev 08:33
06

Therapy

Kerem Görsev 07:29
07

Faith

Kerem Görsev 05:59
08

Tiramisu

Kerem Görsev 05:43
09

To Bill Evans

Kerem Görsev 06:26
10

Gloves

Kerem Görsev 05:27
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Bülent Ortaçgil
Jehan Barbur
Elif Çağlar
Önder Focan
Lois Armstrong
Ella Fitzgerald
Dizzy Gillespie
Charlie Parker

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı