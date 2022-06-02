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Caz
Lois Armstrong
Lois Armstrong
Caz
10 Parça | 37:48
Caz müziğin efsaneleşmiş isimlerinden biri olan Lois Armstrong'un şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte popüler şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
When You're Smiling
Louis Armstrong
04:06
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02
Struttin With Some Barbeque
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04:03
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03
On The Sunny Side Of The Street
Dizzy Gillespie,Sonny Rollins,Sonny Stitt
05:40
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04
Nobody Knows The Trouble I've Seen
Louis Armstrong
04:54
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05
What a Wonderful World
Louis Armstrong
02:17
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06
West End Blues
Louis Armstrong
03:21
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07
We Have All The Time In The World
Louis Armstrong
03:14
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08
Jeeper's Creepers
Louis Armstrong
04:43
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09
A Kiss To Build A Dream On
Louis Armstrong
03:03
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