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7/24 Dinle Müzik Türleri Caz Lois Armstrong
Lois Armstrong

Lois Armstrong

Caz

10 Parça | 37:48
Caz müziğin efsaneleşmiş isimlerinden biri olan Lois Armstrong'un şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte popüler şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

When You're Smiling

Louis Armstrong 04:06
02

Struttin With Some Barbeque

Louis Armstrong 04:03
03

On The Sunny Side Of The Street

Dizzy Gillespie,Sonny Rollins,Sonny Stitt 05:40
04

Nobody Knows The Trouble I've Seen

Louis Armstrong 04:54
05

What a Wonderful World

Louis Armstrong 02:17
06

West End Blues

Louis Armstrong 03:21
07

We Have All The Time In The World

Louis Armstrong 03:14
08

Jeeper's Creepers

Louis Armstrong 04:43
09

A Kiss To Build A Dream On

Louis Armstrong 03:03
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