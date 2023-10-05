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Nubya Garcia

Nubya Garcia

Caz

6 Parça | 32:35
Ünlü İngiliz caz müzisyeni Nubya Garcia'nin çok sevilen şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin!
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Talos

Nubya Garcia 03:13
02

Boundless Beings

Nubya Garcia 02:47
03

When We Are

Nubya Garcia 06:40
04

The Message Continues

Nubya Garcia 06:45
05

Pace

Nubya Garcia 07:52
06

Lean In

Nubya Garcia 05:18
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