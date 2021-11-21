×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Müzik Türleri Caz Önder Focan
Önder Focan

Önder Focan

6 Parça | 34:13

Caz müziğin önde gelen isimlerinden biri olan Önder Focan'ın şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Önder Focan'ın şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Jazz I Hear

Önder Focan 06:23
02

Our Love Is Here To Stay

Önder Focan 04:41
03

Nardis

Önder Focan 05:52
04

Sekiz

Önder Focan 06:13
05

Yaz Sevdası

Önder Focan 04:40
06

Gamzedeyim Deva Bulamam

Önder Focan 06:24

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Bülent Ortaçgil
Jehan Barbur
Elif Çağlar

Copyright © 2020 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x