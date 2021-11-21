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Müzik Türleri
Caz
Önder Focan
Önder Focan
6 Parça | 34:13
Caz müziğin önde gelen isimlerinden biri olan Önder Focan'ın şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Önder Focan'ın şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Jazz I Hear
Önder Focan
06:23
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02
Our Love Is Here To Stay
Önder Focan
04:41
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03
Nardis
Önder Focan
05:52
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04
Sekiz
Önder Focan
06:13
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05
Yaz Sevdası
Önder Focan
04:40
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06
Gamzedeyim Deva Bulamam
Önder Focan
06:24
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