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Popüler Caz Şarkıları

Popüler Caz Şarkıları

Caz

10 Parça | 36:27
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Tiramisu

Kerem Görsev 05:43
02

Bang Bang

Dizzy Gillespie 03:03
03

The Bird

Charlie Parker 04:46
04

As Time Goes By

Frank Sinatra 03:20
05

Nature Boy

Ella Fitzgerald 02:11
06

Hymn To Freedom

Oscar Peterson 05:33
07

Fascination

Nat King Cole 02:46
08

A Song For You

Ray Charles 04:14
09

Sway

Julie London 02:34
10

What a Wonderful World

Louis Armstrong 02:17
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