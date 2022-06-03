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Caz
10 Parça | 36:27
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01
Tiramisu
Kerem Görsev
05:43
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02
Bang Bang
Dizzy Gillespie
03:03
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03
The Bird
Charlie Parker
04:46
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04
As Time Goes By
Frank Sinatra
03:20
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05
Nature Boy
Ella Fitzgerald
02:11
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06
Hymn To Freedom
Oscar Peterson
05:33
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07
Fascination
Nat King Cole
02:46
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08
A Song For You
Ray Charles
04:14
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09
Sway
Julie London
02:34
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10
What a Wonderful World
Louis Armstrong
02:17
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