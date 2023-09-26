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Sade
Sade
Caz
7 Parça | 30:25
80'lerde çıkardığı "Smoot Operathor" şarkısıyla dinleyenleri mest eden ünlü caz müzisyeni Sade'nin şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Still In Love With You
Sade
04:27
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02
No Ordinary Love
Sade
04:01
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03
Love Is Found
Sade
04:10
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04
By Your Side
Sade
04:27
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05
Jezebel
Sade
05:26
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06
Like a Tattoo
Sade
03:40
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07
Smooth Operator
Sade
04:14
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