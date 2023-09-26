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Sade

Sade

Caz

7 Parça | 30:25
80'lerde çıkardığı "Smoot Operathor" şarkısıyla dinleyenleri mest eden ünlü caz müzisyeni Sade'nin şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Still In Love With You

Sade 04:27
02

No Ordinary Love

Sade 04:01
03

Love Is Found

Sade 04:10
04

By Your Side

Sade 04:27
05

Jezebel

Sade 05:26
06

Like a Tattoo

Sade 03:40
07

Smooth Operator

Sade 04:14
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