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7/24 Dinle Türler Dini Müzik Ahmed Şahin
Ahmed Şahin

Ahmed Şahin

10 Parça | 38:24

Atölyesinde ney dersleri veren ve dînî mûsikîye katkı sunmaya devam eden Ahmed Şahin Gönül Bahçesi, Allah Ya Daim ve Durduk Kapında gibi ilahiler çıkardı. İşte Ahmed Şahin'in dini müziklerini dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gönül Bahçesi

Ahmed Şahin 04:11
02

Ne Feryad Edersin Divane Bülbül

Ahmed Şahin 04:16
03

Ney ve Kanun Taksimi

Ahmed Şahin 03:02
04

Zahirde Ömer Fevzi

Ahmed Şahin 04:13
05

Kaside Düşmüşem Bugün

Ahmed Şahin 05:08
06

Aşık-ı Yezdan

Ahmed Şahin 00:59
07

Allah Allah Hu Allah

Ahmed Şahin 02:52
08

Allah Ya Daim

Ahmed Şahin 04:01
09

Durduk Kapında

Ahmed Şahin 03:15
10

Bir Muazzam Padişahsın ki Kulundur Cümle Şah

Ahmed Şahin 06:27

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KAPAT
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