Ahmed Şahin

Atölyesinde ney dersleri veren ve dînî mûsikîye katkı sunmaya devam eden Ahmed Şahin Gönül Bahçesi, Allah Ya Daim ve Durduk Kapında gibi ilahiler çıkardı. İşte Ahmed Şahin'in dini müziklerini dinleyebileceğiniz çalma listesi...