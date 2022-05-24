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7/24 Dinle Müzik Türleri Dini Müzik Ahmet Özhan
Ahmet Özhan

Ahmet Özhan

Dini Müzik

11 Parça | 37:15
Tasavvuf müziği denilince akla gelen ilk isimlerden olan Ahmet Özhan’ın sesinden ilahiler...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ahmet Özhan - Çağırayım Mevlam Seni

Fikriyat 03:22
02

Ahmet Özhan - Bu Akl-ü Fikr ile Mevla Bulunmaz

Fikriyat 02:55
03

Ahmet Özhan - Allah Huve Rabbuna

Fikriyat 02:23
04

Ahmet Özhan - Milk-i Bekâdan Gelmişem

Fikriyat 01:55
05

Ahmet Özhan - Severim Seni Ben Candan İçeru

Fikriyat 00:00
06

Ahmet Özhan - Sallallahu Ala Muhammed

Fikriyat 06:28
07

Ahmet Özhan - Bana Seni Gerek Seni

Fikriyat 05:07
08

Ahmet Özhan - Hak Bir Gönül Verdi Bana

Fikriyat 04:26
09

Ahmet Özhan - Gel Gör Beni Aşk Neyledi

Fikriyat 03:51
10

Ahmet Özhan - Aşk Bezirganı

Fikriyat 03:51
... KAPAT
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