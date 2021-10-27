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Aykut Kuşkaya

Aykut Kuşkaya

9 Parça | 41:54

Seslendirdiği ezgilerle dinleyicilerini büyüleyen başarılı müzisyen Aykut Kuşkaya^nın ilahilerini bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Aykut Kuşkaya'nın ilahilerinin yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Allah Sorar

Aykut Kuşkaya 04:25
02

İbrahim

Aykut Kuşkaya 05:53
03

Selam

Aykut Kuşkaya 04:55
04

Rüyam

Aykut Kuşkaya 03:58
05

Yakarış

Aykut Kuşkaya 05:16
06

Allah'ım

Aykut Kuşkaya 04:18
07

Ey Aşk-ı Dildade

Aykut Kuşkaya 03:38
08

Hz. Hüseyin

Aykut Kuşkaya 03:39
09

Hz. Ebubekir

Aykut Kuşkaya 05:52

...

KAPAT
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