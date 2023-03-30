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Bayramı Beklerken

Bayramı Beklerken

Dini Müzik

10 Parça | 43:55
Bu çalma listesinden farklı türlerde ilahi dinleyebilirsin. İşte Nezih Üzel gibi tasavvuf müziğinin önemli isimlerinin ilahilerinin yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Nur ile Doldu

İlahiler 02:14
02

Tevbe Edelim

İlahiler 02:33
03

Hidayete Ermişiz

İlahiler 04:32
04

Bir Gece

İlahiler 05:08
05

Muhammed

İlahiler 05:43
06

Sevgiyle bakmak

Ney Enstrümantal 03:57
07

Takva / Günahlardan uzak

Ney Enstrümantal 09:10
08

Bayram Edelim

İlahiler 04:45
09

Mübarek Ramazan Geldi

İlahiler 02:29
10

Ramazan Huzuru

Enstrümantal 03:24
... KAPAT
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