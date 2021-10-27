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Dini Müzik
Birol Yayla | Yansımalar
Birol Yayla | Yansımalar
10 Parça | 38:52
Yansımalar" adında Şenol Filiz’le çalışmalar yürüten Birol Yayla, Bâb-ı Esrar, Serzeniş ve Kar Çiçekleri gibi müzikler çıkardı. İşte Birol Yayla'nın dini müziklerini dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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01
Serzeniş
Birol Yayla
05:13
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02
Günışığı
Birol Yayla
02:38
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03
Kar Çiçekleri
Birol Yayla
02:37
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04
Dostluk
Birol Yayla
03:07
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05
Sırlar
Birol Yayla
05:54
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06
Hüzün Çiçekleri
Birol Yayla
01:58
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07
Rüzgarda Başaklar
Birol Yayla
02:20
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08
Mahur
Birol Yayla
04:48
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09
Son Kuşlar
Birol Yayla
04:32
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10
Bab-ı Esrar
Birol Yayla
05:45
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