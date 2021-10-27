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Birol Yayla | Yansımalar

Birol Yayla | Yansımalar

10 Parça | 38:52

Yansımalar" adında Şenol Filiz’le çalışmalar yürüten Birol Yayla, Bâb-ı Esrar, Serzeniş ve Kar Çiçekleri gibi müzikler çıkardı. İşte Birol Yayla'nın dini müziklerini dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Serzeniş

Birol Yayla 05:13
02

Günışığı

Birol Yayla 02:38
03

Kar Çiçekleri

Birol Yayla 02:37
04

Dostluk

Birol Yayla 03:07
05

Sırlar

Birol Yayla 05:54
06

Hüzün Çiçekleri

Birol Yayla 01:58
07

Rüzgarda Başaklar

Birol Yayla 02:20
08

Mahur

Birol Yayla 04:48
09

Son Kuşlar

Birol Yayla 04:32
10

Bab-ı Esrar

Birol Yayla 05:45

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