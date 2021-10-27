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Hakan Aykut

Hakan Aykut

8 Parça | 34:35

Birçok albümün müzik yönetmenliğini ve aranjörlüğünü yapan Hakan Aykut, Bu Akl-u Fikr ile, Alnım Secde Yerinde, Uzatma Kollarını gibi ilahiler çıkardı. İşte Hakan Aykut'un dini müziklerini dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Alnım Secde Yerinde

Hakan Aykut 04:40
02

Bu Akl-u Fikr İle

Hakan Aykut 06:35
03

Kardan Aydınlık

Hakan Aykut 03:33
04

Şehadet Uykusu

Hakan Aykut 04:35
05

Uzatma Kollarını

Hakan Aykut 03:40
06

Çığlık (Grup Tan)

Hakan Aykut 04:44
07

Dünya (Grup Tan)

Hakan Aykut 03:26
08

Bir Sevgili Geldi

Hakan Aykut 03:22

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KAPAT
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