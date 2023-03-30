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Hilalin Doğuşu

Hilalin Doğuşu

Dini Müzik

10 Parça | 01:00:35
Hilal, "On Bir Ayın Sultanı Ramazan'ın" varlığının müjdecisidir. İşte Ramazan ayında dinleyebileceğin ilahilerin yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bir Gün Gelir

Eşref Ziya Terzi 04:32
02

Sevdim Seni Mabuduma

Sami Savni Özer 04:16
03

Sabır ve şükür

İlahiler 05:41
04

Bir Sultan Göründü

İlahiler 05:35
05

İlk Yıldızlar

İlahiler 10:26
06

Seni Duydum

İlahiler 06:50
07

Gelin Allah Diyelim

İlahiler 06:13
08

İnançlı

İlahiler 08:44
09

Mutlu Bir Gece

Erkan Mutlu 05:37
10

Ruha şifa

Ney Enstrümantal 02:41
... KAPAT
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