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İftara 5 Kala

İftara 5 Kala

Dini Müzik

11 Parça | 01:16:07
Tasavvuf müziğinin önde gelen isimlerini bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte iftar saatinde sana eşlik edecek ilahilerin yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Uyur İdik Uyardılar

Nezih Uzel 05:20
02

Allah Yolu Yektir

Erkan Mutlu 03:13
03

Gönlümüz Her An Sendedir Ya Rab

Nezih Uzel 03:32
04

İman hissi

Ney Enstrümantal 04:53
05

Maneviyat

Ney Enstrümantal 06:36
06

Huzura ermek

İlahiler 06:19
07

Sabır ve şükür

İlahiler 05:41
08

Derman Arardım

Erkan Mutlu 03:15
09

Gönüldeki ferahlık

Ney Enstrümantal 27:43
10

Dinlendirici

Ney Enstrümantal 03:40
... KAPAT
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