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Dini Müzik
Mercan Dede
Mercan Dede
10 Parça | 01:16:38
Sufi müziğini etnik enstrüman ve sanatçılarla zenginleştirip, elektronik müzikle harmanlayan Mercan Dede, Neyname, Alef ve Fani gibi müzikler yaptı. İşte Mercan Dede'ye ait dini müzikleri dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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01
Alef
Mercan Dede
05:59
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02
Neredesin
Mercan Dede
07:22
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03
Garip
Mercan Dede
09:23
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04
Fani
Mercan Dede
07:47
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05
Aziz
Mercan Dede
07:38
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06
Ab-ı Rû
Mercan Dede
05:22
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07
Gülname
Mercan Dede
07:45
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08
Yol Geçen Hanı
Mercan Dede
06:55
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09
Kanatlar Kitabı
Mercan Dede
06:31
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10
Neyname
Mercan Dede
11:56
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