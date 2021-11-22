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7/24 Dinle Müzik Türleri Dizi Müzikleri Adanalı
Adanalı

Adanalı

7 Parça | 20:42

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt ve Selin Demiratar'ın bulunduğu Adanalı dizisinin müziklerini sizler için derledik. İşte Adanalı dizisinin müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Adanalı Jenerik Müziği

Toygar Işıklı 01:28
02

Fark Var

Ceza 04:16
03

Yerli Plaka

Ceza 04:33
04

Gerilim

Toygar Işıklı 02:25
05

Aşk

Toygar Işıklı 03:06
06

Saldır

Despo 02:33
07

Burası İstanbul Memleket Adana

Despo 02:21

...

KAPAT
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