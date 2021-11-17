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7/24 Dinle Müzik Türleri Dizi Müzikleri Aliye
Aliye

Aliye

9 Parça | 25:05

Sanem Çelik, Nejat İşler ve Halit Ergenç gibi isimlerin başrol olduğu Aliye dizisinin müziklerini sizin için derledik. İşte Aliye dizisinin müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Mutlu Olmak İstiyorsan

Kıraç 03:14
02

Gözyaşı

Kıraç 01:48
03

Bir Gün Beni Özlersen Eğer

Zeynep Casalini 03:00
04

Oysa Bir Umuttu Aliye

Kıraç 02:28
05

Aliye Jenerik

Kıraç 01:42
06

Ayrılık Aliye

Kıraç 03:28
07

Bir Gün Özlersen Eğer Aliye

Kıraç 01:34
08

Zor Anlar Aliye

Kıraç 02:52
09

Çığlık Aliye

Kıraç 04:59

...

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