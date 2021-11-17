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Aliye
Aliye
9 Parça | 25:05
Sanem Çelik, Nejat İşler ve Halit Ergenç gibi isimlerin başrol olduğu Aliye dizisinin müziklerini sizin için derledik. İşte Aliye dizisinin müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Mutlu Olmak İstiyorsan
Kıraç
03:14
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02
Gözyaşı
Kıraç
01:48
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03
Bir Gün Beni Özlersen Eğer
Zeynep Casalini
03:00
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04
Oysa Bir Umuttu
Aliye
Kıraç
02:28
Sözleriyle Dinle
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05
Aliye
Jenerik
Kıraç
01:42
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06
Ayrılık
Aliye
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03:28
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07
Bir Gün Özlersen Eğer
Aliye
Kıraç
01:34
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08
Zor Anlar
Aliye
Kıraç
02:52
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09
Çığlık
Aliye
Kıraç
04:59
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