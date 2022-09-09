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Aşk-ı Memnu
Aşk-ı Memnu
Dizi Müzikleri
10 Parça | 12:45
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01
Yasak Aşk
Toygar Işıklı
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02
Tüm İzlerini Sildim
Toygar Işıklı
01:46
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03
Sır
Toygar Işıklı
01:05
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04
Şikayetim Kendimden
Toygar Işıklı
01:35
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05
Seni Beklemek
Toygar Işıklı
01:07
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06
İmkansızdık
Toygar Işıklı
01:12
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07
Çaresizlik
Toygar Işıklı
00:58
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08
Bu Sır Elbet Çözülür
Toygar Işıklı
01:06
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09
Aşka Teslim
Toygar Işıklı
01:10
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10
Aşka Ağıt
Toygar Işıklı
01:10
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