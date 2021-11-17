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Aşk ve Ceza
Aşk ve Ceza
10 Parça | 28:42
Murat Yıldırım ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde olduğu Aşk ve Ceza dizisinin müziklerini sizin için derledik. İşte Aşk ve Ceza dizisinin müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Aşk ve Ceza Jenerik
Kıraç
01:32
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02
İstanbul Saklasın Bizi
Kıraç
04:00
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03
Yalnızlar Rıhtımı
Kıraç
03:18
Sözleriyle Dinle
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04
Ayrılalım
Aliye Mutlu
02:50
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05
Canım Yanıyor
Aliye Mutlu
03:33
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06
Gözün Arkada Kalmasın
Aliye Mutlu
03:40
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07
Üflediler Söndüm
Kıraç
02:01
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08
Kararlı
Kıraç
02:10
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09
Mum Lekesi
Yonca Lodi
04:40
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10
Sakin
Nevzat Yılmaz
00:58
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