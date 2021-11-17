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Aşk ve Ceza

Aşk ve Ceza

10 Parça | 28:42

Murat Yıldırım ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde olduğu Aşk ve Ceza dizisinin müziklerini sizin için derledik. İşte Aşk ve Ceza dizisinin müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Aşk ve Ceza Jenerik

Kıraç 01:32
02

İstanbul Saklasın Bizi

Kıraç 04:00
03

Yalnızlar Rıhtımı

Kıraç 03:18
04

Ayrılalım

Aliye Mutlu 02:50
05

Canım Yanıyor

Aliye Mutlu 03:33
06

Gözün Arkada Kalmasın

Aliye Mutlu 03:40
07

Üflediler Söndüm

Kıraç 02:01
08

Kararlı

Kıraç 02:10
09

Mum Lekesi

Yonca Lodi 04:40
10

Sakin

Nevzat Yılmaz 00:58

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