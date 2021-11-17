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Asmalı Konak

Asmalı Konak

9 Parça | 24:50

Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde olduğu Asmalı Konak dizisinin müziklerini sizin için derledik. İşte Asmalı Konak dizisinin müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Asmalı Konak Jenerik

Cem Erman 01:58
02

Kırık Düşler

Cem Erman 01:33
03

Bir Umut

Özcan Deniz 03:19
04

Asmalı Konağın Hanımı

Cem Erman 02:43
05

Eğlence

Cem Erman 02:46
06

Girdap

Cem Erman 02:56
07

Karadağ

Cem Erman 01:31
08

Sınır Ötesi

Cem Erman 02:17
09

Hayat Bebek

Cem Erman 05:47

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