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Beyaz Gelincik

Beyaz Gelincik

6 Parça | 19:46

Sezin Akbaşoğulları, Tülin Özen ve Erkan Petekkaya gibi isimlerin başrolde olduğu Beyaz Gelincik dizisinin müziklerini sizin için derledik. İşte Beyaz Gelincik dizisinin müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gelincik Çılgın Aşkım

Kıraç 02:36
02

Beyaz Gelincik Jenerik

Kıraç 02:20
03

Kötü Kaderim

Kıraç 03:14
04

Söz Verdim

Kıraç 03:15
05

Camdan Kalp

Funda Arar 04:25
06

Dert Bende

Funda Arar 03:56

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