Bir İstanbul Masalı

Başrollerde Mehmet Aslantuğ, Ozan Güven ve Ahu Türkpençe'nin olduğu Bir İstanbul Masalı'nın müziklerini sizler için derledik. İşte Bir İstanbul Masalı'nın müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...