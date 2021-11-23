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Bir İstanbul Masalı
Bir İstanbul Masalı
9 Parça | 21:55
Başrollerde Mehmet Aslantuğ, Ozan Güven ve Ahu Türkpençe'nin olduğu Bir İstanbul Masalı'nın müziklerini sizler için derledik. İşte Bir İstanbul Masalı'nın müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Bir İstanbul Masalı
Jenerik
Kıraç
04:28
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02
Uzaklar
Kıraç
01:58
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03
Kartal Yuvası
Funda Arar
01:12
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04
Aşk Perisi
Kıraç
02:31
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05
Yollar
Kıraç
01:56
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06
Aşk Masalı
Kıraç
02:04
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07
Kördüğüm
Funda Arar
02:54
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08
Sebebim Olur
Kıraç
01:06
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09
Olur Ya
Kıraç
03:46
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