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Bir İstanbul Masalı

Bir İstanbul Masalı

9 Parça | 21:55

Başrollerde Mehmet Aslantuğ, Ozan Güven ve Ahu Türkpençe'nin olduğu Bir İstanbul Masalı'nın müziklerini sizler için derledik. İşte Bir İstanbul Masalı'nın müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bir İstanbul Masalı Jenerik

Kıraç 04:28
02

Uzaklar

Kıraç 01:58
03

Kartal Yuvası

Funda Arar 01:12
04

Aşk Perisi

Kıraç 02:31
05

Yollar

Kıraç 01:56
06

Aşk Masalı

Kıraç 02:04
07

Kördüğüm

Funda Arar 02:54
08

Sebebim Olur

Kıraç 01:06
09

Olur Ya

Kıraç 03:46

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