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Bir Zamanlar Çukurova

Bir Zamanlar Çukurova

9 Parça | 17:59

Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve Uğur Güneş'in başrolde olduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin müziklerini sizler için derledik. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bir Zamanlar Çukurova Jenerik

Aytekin Ataş 01:52
02

Sevmek Ölmektir

Aytekin Ataş 00:59
03

Aşk İçin Savaşmak

Aytekin Ataş 01:43
04

O Yar Gelir

Aytekin Ataş 03:11
05

Hayatın Kenarları (Edges of a Life)

Aytekin Ataş 01:35
06

Evden Uzak

Aytekin Ataş 01:36
07

Bir Gölgenin (of a Shadow)

Aytekin Ataş 01:35
08

İki Kızgın Adam

Aytekin Ataş 03:15
09

Sessizliğin Sesi

Aytekin Ataş 02:13

...

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