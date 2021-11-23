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Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
9 Parça | 17:59
Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve Uğur Güneş'in başrolde olduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin müziklerini sizler için derledik. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Bir Zamanlar Çukurova Jenerik
Aytekin Ataş
01:52
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02
Sevmek Ölmektir
Aytekin Ataş
00:59
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03
Aşk İçin Savaşmak
Aytekin Ataş
01:43
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04
O Yar Gelir
Aytekin Ataş
03:11
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05
Hayatın Kenarları (Edges of a Life)
Aytekin Ataş
01:35
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06
Evden Uzak
Aytekin Ataş
01:36
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07
Bir Gölgenin (of a Shadow)
Aytekin Ataş
01:35
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08
İki Kızgın Adam
Aytekin Ataş
03:15
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09
Sessizliğin Sesi
Aytekin Ataş
02:13
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