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Çalıkuşu
Çalıkuşu
Dizi Müzikleri
9 Parça | 14:45
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01
Gölgenin Sesi
Aytekin Ataş
02:06
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02
Rüzgarın Peşinde
Aytekin Ataş
01:40
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03
Kapanmayan Yaralar
Aytekin Ataş
02:03
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04
Gökyüzünün Anlattığı
Aytekin Ataş
01:37
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05
Titrek Bir Mum Işığı
Aytekin Ataş
01:24
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06
Perdenin Ardında
Aytekin Ataş
01:21
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07
Ansızın
Aytekin Ataş
01:39
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08
Haylaz
Aytekin Ataş
01:19
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09
Cevaplar Kitabı
Aytekin Ataş
01:36
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