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Çemberimde Gül Oya

Çemberimde Gül Oya

Dizi Müzikleri

10 Parça | 25:51
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Dert Bende

Goncagül Sunar 03:37
02

Hep Bana

Taner Ayan,Levent Candaş 04:20
03

Çemberimde Gül Oya

Goncagül Sunar 03:41
04

Gidenlerin Türküsü

T&A Project 02:36
05

Gözyaşı

T&A Project 01:54
06

Gül Oya / Akustik

T&A Project 01:08
07

Gül Oya Jenerik

T&A Project 01:55
08

Hayat Geçiyor

T&A Project 01:37
09

Karaduman

T&A Project 03:05
10

Olabilir

T&A Project 01:58
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