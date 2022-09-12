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Çemberimde Gül Oya
Çemberimde Gül Oya
Dizi Müzikleri
10 Parça | 25:51
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01
Dert Bende
Goncagül Sunar
03:37
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02
Hep Bana
Taner Ayan,Levent Candaş
04:20
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03
Çemberimde Gül Oya
Goncagül Sunar
03:41
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04
Gidenlerin Türküsü
T&A Project
02:36
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05
Gözyaşı
T&A Project
01:54
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06
Gül Oya / Akustik
T&A Project
01:08
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07
Gül Oya Jenerik
T&A Project
01:55
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08
Hayat Geçiyor
T&A Project
01:37
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09
Karaduman
T&A Project
03:05
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10
Olabilir
T&A Project
01:58
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