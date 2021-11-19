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Elveda Rumeli

Elveda Rumeli

12 Parça | 35:51

Berrak Tüzünataç, Tolgahan Sayışman ve Erdal Özyağcılar'ın başrollerinde olduğu Elveda Rumeli dizisinin müziklerini sizin için derledik. İşte Elveda Rumeli dizisinin müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Mendilimin Yeşili

Yasemin Göksu 03:45
02

Bir Fırtına Tuttu Bizi

Kemal Sahir Gürel 02:24
03

Çıkayım Gideyim

Erdal Güney 02:33
04

Bozdoğan

Erdal Güney 04:59
05

İsyankar Yürek

Erdal Güney 02:25
06

Bitola Moj Roden Kraj

Erdal Güney 03:03
07

Marova

Erdal Güney 02:22
08

Mustafa'nın Aşkı

Ayşe Önder 02:27
09

Sözüm Var

Erdal Güney 02:37
10

Yağmur Yağar Yer Yaş Olur

Erdal Güney 04:18

...

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