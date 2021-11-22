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7/24 Dinle Müzik Türleri Dizi Müzikleri Ezel
Ezel

Ezel

8 Parça | 19:11

Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere ve Tuncel Kurtiz gibi isimlerin başrolde olduğu Ezel dizisinin müziklerini sizin için derledik. İşte Ezel dizisinin müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Herkes Öldürür Sevdiğini Ezel

Toygar Işıklı 01:56
02

Unutamıyorum Ezel

Toygar Işıklı 02:39
03

Ezel Jenerik Müziği

Toygar Işıklı 01:31
04

Her şey Değişir

Toygar Işıklı 02:03
05

Sekiz Ezel

Toygar Işıklı 02:35
06

Ben Sana Hiç Yetişemedim

Toygar Işıklı 02:26
07

Yazgı

Toygar Işıklı 01:37
08

Birleşme

Toygar Işıklı 04:24

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