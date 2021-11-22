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Ezel
Ezel
8 Parça | 19:11
Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere ve Tuncel Kurtiz gibi isimlerin başrolde olduğu Ezel dizisinin müziklerini sizin için derledik. İşte Ezel dizisinin müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Herkes Öldürür Sevdiğini
Ezel
Toygar Işıklı
01:56
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02
Unutamıyorum
Ezel
Toygar Işıklı
02:39
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03
Ezel Jenerik Müziği
Toygar Işıklı
01:31
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04
Her şey Değişir
Toygar Işıklı
02:03
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05
Sekiz
Ezel
Toygar Işıklı
02:35
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06
Ben Sana Hiç Yetişemedim
Toygar Işıklı
02:26
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07
Yazgı
Toygar Işıklı
01:37
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08
Birleşme
Toygar Işıklı
04:24
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