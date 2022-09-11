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Hayat Şarkısı
Hayat Şarkısı
Dizi Müzikleri
10 Parça | 20:16
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Şarkı Sözleri
Parça
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01
Hayat Şarkısı Jenerik
Mithat Can Özer
01:23
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02
Suçlar
Çağlar Haznedaroğlu
02:55
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03
Neden
Çağlar Haznedaroğlu
03:47
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04
Dram
Çağlar Haznedaroğlu
01:22
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05
Çaresiz
Çağlar Haznedaroğlu
01:50
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06
Hüzün
Çağlar Haznedaroğlu
03:07
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07
Umut
Çağlar Haznedaroğlu
01:15
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08
Melek
Çağlar Haznedaroğlu
02:08
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09
Buğday
Çağlar Haznedaroğlu
01:25
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10
Bebek
Çağlar Haznedaroğlu
01:04
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