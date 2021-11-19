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İkinci Bahar
İkinci Bahar
8 Parça | 22:51
Şener Şen, Türkan Şoray ve Nurgül Yeşilçay gibi isimlerin başrolde olduğu İkinci Bahar dizisinin müziklerini sizler için derledik. İşte İkinci Bahar dizisinin müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
İkinci Bahar Jenerik
İncesaz
01:25
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02
Benimle Evlenir misin
İncesaz
03:33
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03
Adem İle Havva
İncesaz
03:51
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04
İkinci Bahar
Sezen Aksu,İncesaz
03:53
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05
Hanımın Abisi
İncesaz
01:59
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06
Keman Taksim
İncesaz
01:38
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07
Şeco Geliyor
İncesaz
02:39
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