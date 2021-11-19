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İkinci Bahar

İkinci Bahar

8 Parça | 22:51

Şener Şen, Türkan Şoray ve Nurgül Yeşilçay gibi isimlerin başrolde olduğu İkinci Bahar dizisinin müziklerini sizler için derledik. İşte İkinci Bahar dizisinin müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

İkinci Bahar Jenerik

İncesaz 01:25
02

Benimle Evlenir misin

İncesaz 03:33
03

Adem İle Havva

İncesaz 03:51
04

İkinci Bahar

Sezen Aksu,İncesaz 03:53
05

Hanımın Abisi

İncesaz 01:59
06

Keman Taksim

İncesaz 01:38
07

Şeco Geliyor

İncesaz 02:39

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